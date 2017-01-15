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Ликбез

Обновлено: 18 сентября 2015

Фотоинструкция: замена пылезащитного колпачка у динамика

Случилась неприятность — ребенок (в 99% случаях именно так и происходит) вмял пылезащитный колпачок у динамика. Не спешите сильно расстраиваться, поправить дело можно очень легко и быстро.

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ТехГид

6 октября 2014

Обзор наушников Sennheiser Urbanite

Обзор новинки от компании Sennheiser — закрытых наушников Urbanite. Это отличное решение для любителей динамичной музыки и и низких частот.

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